O2 Ratgeber
Lass dich inspirieren: Im O2 Ratgeber findest du alle interessanten Themen rund um deinen mobilen Lifestyle. Informativ, schnell, locker. Mit immer neuen Ideen für dein Smartphone. Egal ob es um praktische Vergleiche, übersichtliche Bestenlisten oder die neuesten Hacks geht. So holst du immer das Beste für dich heraus. Erlebe dein mobiles Leben neu.
Hacks & Tipps
1000 spannende Hacks & Tipps rund ums Smartphone. Akku pflegen, Kratzer entfernen und endlos mehr. Wir zeigen dir, wie du dein mobiles Leben tunen kannst.
Das Xiaomi 17 und das 17 Ultra bieten Kameras, die in jeder Hinsicht überzeugen. Kein Wunder, schließlich wurden sie in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt. Jetzt lesen!
Xiaomi 17 und 17 Ultra sind beides High-End-Geräte. Doch wie unterscheiden sie sich in der Größe und für welchen Einsatzzweck sind sie gedacht? Jetzt lesen!
Das Xiaomi 17 kommt in einer Reihe attraktiver Farben, ebenso wie das Xiaomi 17 Ultra. Entdecke hier, welche dir zur Verfügung stehen.
Tests & Vergleiche
Aktuelle Tests & Vergleiche zu diversen mobilen Produkten. Welche sind die Besten für deinen Bedarf? Mach dir die Entscheidung leicht – mit unserem Überblick.
Wir zeigen dir in diesem Vergleich zwischen dem Xiaomi 17 und dem Pixel 10 Pro die wichtigsten Unterschiede bei Display, Kamera, Akku und weiteren Ausstattungsmerkmalen.
Xiaomi 17 im direkten Vergleich mit dem iPhone 17. Wir zeigen die wichtigsten Unterschiede bei Display, Kamera, Akku und weiteren Ausstattungsmerkmalen.
Xiaomi 15 Ultra oder 17 Ultra? Vergleiche Display, Kamera, Akku, etc. und finde die Unterschiede und Vorteile der beiden Modelle heraus.
Bestenlisten
Ob Handys mit Vertrag, Gadgets oder sonstige praktische Produkte: Unsere Bestenlisten helfen dir, den Überblick zu bewahren und die für dich optimale Wahl zu treffen.
Du suchst nach einem leistungsstarken Gaming-Tablet? Unser Ratgeber zeigt dir Performance-Kracher und Preistipps.
Finde in unserer Übersicht der besten Smartwatches von Apple, Samsung, Google und Garmin deinen Favoriten.
Du suchst nach einem starken Handy, das seinen Preis mehr als wert ist? Hier findest du unsere Empfehlungen.
Glasfaser
Hier findest du alle Informationen zum Thema Glasfaser. Wir beantworten dir alle Fragen rund um Vorteile, FTTB vs. FTTH vs. FTTC, Ausbau, Hardware, Kosten und vieles mehr!
Der Glasfaser-Ausbau schreitet in großen Schritten voran. Erfahre hier alles über die einzelnen Stufen und ob in deinem Wohngebiet schon Glasfaser-Internet verfügbar ist.
Wir erklären dir, wie eine Glasfaserleitung genau funktioniert und wie du diese in deinem Zuhause für eine optimale Internetverbindung nutzen kannst.
Unser Artikel erklärt, wann und wie Glasfaser auf Kupferkabel bei einem Internetzugang treffen kann, was die möglichen Vorteile eines FTTB-Anschlusses sind und wie er funktioniert.
Ratgeber für Selbstständige
Gut erreichbar, immer mobil und dabei richtig produktiv sein: Als Selbstständiger hast du viele spezielle Anforderungen. Wir zeigen dir, wie smart sie sich erfüllen lassen.
Antworten auf typische Fragen zu Handytarifen für Selbständige, Freelancer und Unternehmer. Erfahre alles bei O2.
Du suchst ein Smartphone für den Beruf, auf das du dich verlassen kannst? Wir haben Geräte zusammengestellt, die sich lohnen.
Versicherung gegen Krankheit, Berufsunfähigkeit & Co.: Was ist Pflicht, welcher Schutz kann zusätzlich sinnvoll sein? Unser Ratgeber gibt dir einen ersten Überblick.
iPhone Ratgeber
Du möchtest das beste iPhone für dich finden? Oder du nutzt schon ein Smartphone von Apple und hast Fragen zu Funktionen und Features? Dann schau doch mal in unseren iPhone Ratgebern vorbei.
Hier erfährst du, wie du in wenigen, einfachen Schritten Bildschirmaufnahmen auf deinem iPhone erstellen kannst.
Du kannst superleicht Screenshots mit dem iPhone machen, wenn du weißt, wie es geht. Informiere dich hier!
Apple Ratgeber
Ob iPhone, Macbook, iPad, AirPods oder Apple Watch: Wir erklären dir die Welt des Apple-Kosmos in unseren Apple Ratgebern.
Wir haben für dich zwei Top-Smartphones verglichen: Samsung Galaxy S26 Ultra vs. Apple iPhone 17 Pro Max. Erfahre jetzt die Unterschiede.
Hier erfährst du, wie du in wenigen, einfachen Schritten Bildschirmaufnahmen auf deinem iPhone erstellen kannst.
Xiaomi Ratgeber
Du möchtest etwas zu den vielen verschiedenen Handys wissen, die es von Xiaomi gibt? Dann haben wir hier die passenden Ratgeber für dich.
Wir zeigen dir in diesem Vergleich zwischen dem Xiaomi 17 und dem Pixel 10 Pro die wichtigsten Unterschiede bei Display, Kamera, Akku und weiteren Ausstattungsmerkmalen.
Xiaomi 15 Ultra oder 17 Ultra? Vergleiche Display, Kamera, Akku, etc. und finde die Unterschiede und Vorteile der beiden Modelle heraus.
Samsung Ratgeber
Du möchtest mehr über Samsungs Galaxy-Smartphones wissen, oder suchst das passende Modell für dich? Wir helfen dir in unseren Samsung Ratgebern weiter.
Wir haben für dich zwei Top-Smartphones verglichen: Samsung Galaxy S26 Ultra vs. Apple iPhone 17 Pro Max. Erfahre jetzt die Unterschiede.
Was zeichnet Samsung Galaxy S26 Ultra und S25 Edge aus? Wir beleuchten die Unterschiede, damit dir die Entscheidung leichter fällt.
Hier geht’s zum Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S26 und dem iPhone 17. Wir zeigen dir Unterschiede zwischen den Smartphones.
Smartwatch Ratgeber / Fitness-Tracker Ratgeber
Smartwatches und Fitness-Tracker helfen dir in vielen Lebenslagen – vom Sport über Gesundheit bis hin zur Kommunikation. Wir zeigen dir die besten Modelle und geben Tipps zu den Features.
Endlich ist es so weit: WhatsApp ist für die Apple Watch erhältlich: Lies in unserem Ratgeber alles zum Funktionsumfang und zur Installation.
Du suchst eine Smartwatch, die dich beim Sport unterstützt? Finde hier eine Auswahl der besten Fitness-Tracker von Apple, Samsung und Co.
Streaming Ratgeber
Du möchtest Filme und Serien unterwegs oder auf deinem heimischen TV streamen? Wir erklären dir in unseren Ratgeber all deine Fragen rund um das Thema Streaming.
Was IPTV ist, welche Voraussetzungen für die Nutzung erfüllt sein müssen und welche Vorteile es gegenüber herkömmlichem Fernsehen bietet, erklären wir dir hier.
Unser Artikel bietet eine Übersicht der Möglichkeiten, um eine Internetverbindung mit deinem Fernseher herzustellen, auch wenn es sich nicht um ein Smart-TV handelt.
Filme und Serien sehen in UHD besonders gut aus. Möchtest du in der hohen Qualität Netflix oder andere Dienste streamen, brauchst du folgende Bandbreite.
Google Ratgeber
Du interessierst dich für Google Handys und deren Features – inklusive spannenden Details zu Android? Dann bist du hier genau richtig.
Wo liegen die Stärken des Galaxy S26 im Vergleich zum Google Pixel 10? Wir verraten dir, was die Smartphones unterscheidet.
Du weißt nicht, welches Google Pixel zu dir passt? Wir zeigen dir die aktuellen Modelle in unserem umfassenden Google Pixel-Vergleich.
iPad Ratgeber
Du suchst ein neues iPad, hast aber noch viele Fragen? In unseren Ratgebern findest du sicher eine passende Lösung. Egal, ob das Tablet für Freizeit, Uni, Schule oder Job gedacht ist.
Erfahre hier, ob das iPad einen Laptop ersetzen kann und welche iPad-Modelle sich dazu eignen. Wir zeigen, welches Zubehör du benötigst, um das Maximum herauszuholen.
Apples iPads unterstützen normalerweise kein Wireless Charging. Wir zeigen dir, mit welchem Trick du dein iPad dennoch drahtlos laden kannst.
Ob zum Zeichnen oder fürs Gaming: Für jeden Zweck gibt es ein passendes Tablet. In unserer iPad-Größenübersicht findest du aus allen Modellen die richtige Größe.
Android Ratgeber
Ob Samsung, Xiaomi oder Oppo – die Android Welt bietet zahlreiche Marken und Smartphones. In unseren Ratgebern verschaffen wir dir einen Überblick.
Du hast dein WLAN-Passwort vergessen, es ist aber in deinem Handy gespeichert? Wir zeigen dir, wie du das WLAN-Passwort bei Android anzeigen kannst.
In unserer übersichtlichen Anleitung erfährst du, wie du dein WLAN-Passwort von iPhone zu Android und von Android zu iPhone teilen kannst.
Hier erfährst du, welche Möglichkeiten du hast, um dein WLAN per Android-Gerät zu teilen. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du vorgehst.
Kamera Ratgeber
Du bist auf der Suche nach einem Kamera-Ratgeber für Smartphones? Hier bekommst du wertvolle Tipps & Tricks, die deine Fotos und Videos besser machen.
Welche Kamera-Ausstattung bietet dir die Galaxy S26-Serie? Hier findest du die Kameras des Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra im Überblick.
Erfahre alles zur Kamera des Google Pixel 10a. Kamera-Modi, KI-Features und Hardware des günstigen Foto-Handys – hier findest du die Infos.
Netz Ratgeber
Du willst mehr über das O2 Netz erfahren? In unseren Ratgebern verraten wir dir alles zu den Themen 5G, Netzabdeckung und Tarif-Auswahl.
Du siehst „Nicht im Netz registriert“ auf deinem Handy? Wir zeigen dir die Ursachen und helfen dir, Schritt für Schritt den Fehler zu beheben.
Was ist das Telefónica-Netz und welche Kerneigenschaften hat es? Lies alles über die Verbindungen mit O2 und welche Netze im Ausland zum Einsatz kommen.
Wann spricht man von Breitbandanschluss und für was brauchst du Breitband? Wir beantworten grundsätzliche Fragen rund ums Highspeed-Internet.
Daten unterwegs
Du möchtest unterwegs immer online bleiben? Hier erfährst du, wie du mit deinem Smartphone immer erreichbar bleibst.
Du bist unsicher, wie viel Datenvolumen dein Tarif haben soll? Wir helfen dir bei der Entscheidung.
So kannst du in nur wenigen Schritten bei Android einen Hotspot einrichten.
Es kann verschiedene Ursachen dafür geben, dass dein mobiles Internet nicht geht. Wir zeigen dir, wie du mögliche Probleme beheben kannst.
Akku Ratgeber
Eine lange Akkulaufzeit zählt zu den meistgewünschten Handy-Features. Erfahre mehr über die Smartphones mit der besten Ausdauer und weitere Akku-Tipps.
Wie lange halten iPhone 17, 17 Pro (Max) und Air durch? Wir vergleichen die Laufzeiten aller Modelle.
Wie lange hält die Apple Watch Ultra 3 wirklich durch? Finde heraus, wie viel Power in der neuesten Generation steckt – jetzt lesen!
Erfahre hier alles rund um Ladezeiten und Akkulaufzeit der Google Pixel Watch 4 und bekomme Tipps, wie du die Akkulaufzeit verlängern kannst.
WLAN-Ratgeber
Du möchtest wissen, wie du zuhause dein WLAN einrichtest oder was ein mobiler Router bringt? Hier erfährst du alles zum Thema WLAN.
Du willst einen Hotspot einrichten oder das WLAN-Passwort deines Routers teilen? Wir verraten, wie es mit dem iPhone funktioniert.
In unserer übersichtlichen Anleitung erfährst du, wie du dein WLAN-Passwort von iPhone zu Android und von Android zu iPhone teilen kannst.
Wasserdichte Handys Ratgeber
Du suchst ein wasserdichtes Handy oder weißt nicht, welches gut geschützt ist? Oder du möchtest mit der Smartwatch schwimmen? Hier haben wir für dich alle Infos zu wasserdichten Geräten.
Ist das Handy nass geworden, ist schnelles und richtiges Handeln gefragt. Wir geben dir Tipps, was du tun kannst und was du lassen solltest.
Vergleiche die Wasserdichte von unterschiedlichen Apple Watches. Erfahre welche Modelle am besten geschützt sind und für welche Aktivitäten sie sich eignen.
Die Apple Watch SE 3 ist bis zu 50 Meter wasserdicht und damit auch zum Schwimmen geeignet. Wie schlägt sie sich im Vergleich zu anderen Modellen?
Fotografie-Ratgeber
Viele Nutzer möchten ein Handy mit einer Top-Kamera. Erfahre mehr über die Smartphones mit der besten Kamera und wie du das Optimum aus deinen Fotos herausholst.
Den Selbstauslöser kannst du auch bei Samsung-Handys nutzen. Wir zeigen dir in einer kurzen Anleitung, wie du den Selbstauslöser aktivieren kannst.
Mit dem Selbstauslöser des iPhones nimmst du Selfies und Gruppenfotos auf, ohne das Handy in der Hand haben zu müssen. Wir erklären dir, wie es geht.
Alles zur neuen Kamerataste beim iPhone 16. Welche Modelle sie haben, was sie kann, wie sie funktioniert – die wichtigen Infos findest du bei O2.
MacBook Ratgeber
Die Premium-Mobilrechner von Apple zählen zu den besten Notebooks überhaupt. Erfahre mehr über die einzelnen Modelle – und wie sie gegenüber iPads sowie Windows-Notebooks abschneiden.
Wir vergleichen für dich die verschiedenen MacBook-Modelle auf dem Markt, um dir deine Entscheidung zu erleichtern. Lerne die wichtigsten Unterschiede kennen.
Wir stellen dir die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden beliebten MacBook-Modellen vor. Dabei gehen wir detailliert auf die zentralen Aspekte ein.
